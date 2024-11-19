Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemuda Perindo Gelar Nobar Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Ini Keseruannya!

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |22:19 WIB
Pemuda Perindo Gelar Nobar Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Ini Keseruannya!
Pemuda Perindo menggelar nonton bareng Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi (Foto: MPI/Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA Pemuda Perindo menggelar nonton bareng Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi. Berikut keseruannya.

Nobar ikut dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Acara digelar di Aula DPP partai yang berlambang Rajawali mengepakkan sayap itu, di Jakarta, Selasa (19/11/2024) malam WIB.

Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Kegiatan tersebut diikuti kader hingga simpatisan Pemuda Perindo yang jumlahnya mencapai puluhan. Suasana semakin meriah ketika Indonesia berhasil mencetak dua gol.

Penonton yang hadir meluapkan kebahagiaan mereka dengan lepas. Bahkan, Waketum Partai Perindo pun nampak antusias ikut berselebrasi merayakan gol bagi Indonesia.

"Kami mengucapakan selamat, ini luar biasa perjuangan yang luar biasa sekali," kata Ferry saat ditemui seusai pertandingan, Selasa (19/11/2024).

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (19/11/2024) malam WIB. Tim Merah Putih menang 2-0!

Halaman:
1 2
      
