Cetak 2 Gol hingga Selebrasi ala Cristiano Ronaldo, Marselino Ferdinan Trending Topic Usai Timnas Indonesia Menang 2-0 atas Arab Saudi!

MARSELINO Ferdinan menjadi bintang kemenangan 2-0 Timnas Indonesia atas Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (19/11/2024) malam WIB. Dibilang begitu karena pesepakbola 20 tahun itu memborong semua gol kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi.

Gol pertama dicetak pada menit 32. Dalam posisi bebas, sepakan kaki kanan pemain Oxford United itu meluncur mulus ke gawang Arab Saudi.

Di menit 57, Marselino Ferdinan mencetak gol yang tidak kalah cantiknya. Memanfaatkan kemelut di kotak penalti Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi, sepakan chip Marselino Ferdinan meluncur manis ke gawang tim tamu.

Momen selebrasi gol kedua eks pemain Persebaya Surabaya ini menjadi sorotan. Setelah mencetak gol, ia berlari ke ruang kosong yang ada di antara tribun stadion dan lapangan.

(Selebrasi gol Marselino Ferdinan mirip Cristiano Ronaldo. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Melihat ada kursi, Marselino Ferdinan duduk rapi di kursi tersebut. Apa yang dilakukan Marselino Ferdinan sama persis seperti yang dilakukan Cristiano Ronaldo ketika melakukan selebrasi, tatkala masih membela Real Madrid.

Alhasil, nama Marselino Ferdinan pun trending topic di platform X. Marceng yang notabene nama sapaan Marselino Ferdinan telah di-tweet sampai puluhan ribu kali oleh netizen.