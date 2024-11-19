Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Berkelas Marselino Ferdinan Usai Jadi Pahlawan Kemenangan Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Tidak Mau Sombong!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |21:52 WIB
Reaksi Berkelas Marselino Ferdinan Usai Jadi Pahlawan Kemenangan Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Tidak Mau Sombong!
Marselino Ferdinan merendah usai jadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Arab Saudi (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Respons berkelas ditunjukkan Marselino Ferdinan usai jadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Arab Saudi. Ia tidak mau sombong dan menyebut peran rekan-rekan setim.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (19/11/2024) malam WIB. Tim Merah Putih menang 2-0!

Tembakan Marselino Ferdinan membawa Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Timnas Arab Saudi (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Kedua gol itu disarangkan oleh Marselino Ferdinan (32’, 57’). Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Selepas pertandingan, Marselino mengatakan sangat senang bisa menjadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi. Penyerang berusia 20 tahun itu mengatakan kemenangan ini tak terlepas dari dukungan masyarakat Indonesia.

"Semua tim, kami bekerja dengan sangat-sangat luar biasa hari ini. Kami layak banget untuk mendapatkan kemenangan dan semua ini,” kata Marselino dalam wawancara selepas pertandingan, Selasa (19/11/2024).

“Saya sangat berterima kasih kepada semua, seluruh semuanya dari Indonesia, terima kasih telah mendoakan dan selalu support kita,” tambah pemain Oxford United FC itu.

Halaman:
1 2
      
