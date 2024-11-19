Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menggila, Marselino Ferdinan Jadi Pemain Terbaik Laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |21:37 WIB
Menggila, Marselino Ferdinan Jadi Pemain Terbaik Laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi
Marselino Ferdinan jadi pemain terbaik di laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Marselino Ferdinan menjadi pemain terbaik di laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi. Ia tampil menggila pada pertandingan matchday enam Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (19/11/2024) malam WIB. Tim Merah Putih menang 2-0!

Timnas Indonesia menang 2-0 atas Timnas Arab Saudi berkat Marselino Ferdinan (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Kedua gol itu disarangkan oleh Marselino Ferdinan (32’, 57’). Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Dalam laga itu pemain Oxford United tersebut mampu unjuk kualitas. Sebab, Marselino memborong gol kemenangan Skuad Garuda.

Marselino tampil sejak menit awal laga. Akan tetapi, mantan pemain Persebaya Surabaya itu harus ditarik keluar pada menit ke-78 dengan digantikan oleh Pratama Arhan.



      
Telusuri berita bola lainnya
