Menggila, Marselino Ferdinan Jadi Pemain Terbaik Laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi

Marselino Ferdinan jadi pemain terbaik di laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Marselino Ferdinan menjadi pemain terbaik di laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi. Ia tampil menggila pada pertandingan matchday enam Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (19/11/2024) malam WIB. Tim Merah Putih menang 2-0!

Kedua gol itu disarangkan oleh Marselino Ferdinan (32’, 57’). Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Dalam laga itu pemain Oxford United tersebut mampu unjuk kualitas. Sebab, Marselino memborong gol kemenangan Skuad Garuda.

Marselino tampil sejak menit awal laga. Akan tetapi, mantan pemain Persebaya Surabaya itu harus ditarik keluar pada menit ke-78 dengan digantikan oleh Pratama Arhan.