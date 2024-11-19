Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sejarah! Pertama Kalinya Timnas Indonesia Menang atas Arab Saudi, Buka Peluang Lolos Piala Dunia 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |21:22 WIB
Sejarah! Pertama Kalinya Timnas Indonesia Menang atas Arab Saudi, Buka Peluang Lolos Piala Dunia 2026
Timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan mengalahkan Timnas Arab Saudi 2-0 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

SEJARAH! Pertama kalinya Timnas Indonesia menang atas Timnas Arab Saudi. Hasil ini sekaligus membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (19/11/2024) malam WIB. Tim Merah Putih menang 2-0!

Timnas Indonesia menang 2-0 atas Timnas Arab Saudi berkat Marselino Ferdinan (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Kedua gol itu disarangkan oleh Marselino Ferdinan (32’, 57’). Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Hasil ini juga menjadi kemenangan pertama Indonesia atas Arab Saudi di semua laga kompetitif. Menurut data Transfermarkt, kedua tim sudah bersua sebanyak 14 kali termasuk malam ini.

Arab Saudi menang 11 kali dan hanya dua kali imbang. Indonesia cuma bisa menang satu kali tetapi kemenangan itu sangat krusial untuk membuka jalan menuju Piala Dunia 2026.

Saat ini, Timnas Indonesia menempati posisi tiga Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan nilai enam. Anak asuh Shin Tae-yong unggul dalam hal produktivitas gol dari Arab Saudi!

Halaman:
1 2
      
