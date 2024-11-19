Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Bahrain vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |22:02 WIB
MANAMA – Klik di sini! Ini link live streaming Timnas Bahrain vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Duel itu akan berlangsung di Bahrain National Stadium, Manama, Rabu 20 November 2024 pukul 01.15 WIB.

Bahrain memasuki laga ini dengan modal negatif. Mereka baru saja menelan kekalahan 0-1 dari Timnas China di kandang sendiri pada Kamis 14 November 2024 malam WIB.

Timnas Australia vs Timnas Bahrain

Sementara itu, Australia seperti menemukan kebangkitan. Pun begitu, mereka memasuki laga ini dengan modal kurang bagus usai imbang 0-0 melawan Timnas Arab Saudi di tanggal yang sama.

Misi ganda diusung Australia untuk duel kali ini. Anak asuh Tony Popovic tentu ingin membalaskan dendam atas kekalahan di pertemuan pertama.

Ya, ketika itu The Socceroos takluk 0-1 dari Bahrain di kandang sendiri. Kekalahan itu membuat langkah Australia cukup tersendat di Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini.

Kondisi tentu berbeda kali ini. Popovic sanggup membawa Australia bangkit dan meraih lima poin dari tiga pertandingan yang sudah dilakoni.

1 2
      
