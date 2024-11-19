Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi: Marselino Ferdinan Bawa Indonesia Memimpin 1-0!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |19:34 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi: Marselino Ferdinan Bawa Indonesia Memimpin 1-0!
Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Timnas Arab Saudi (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi sudah diketahui hingga menit ke-32. Skor laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (19/11/2024) malam WIB, itu untuk sementara 1-0

Indonesia banyak mendapat peluang terutama di awal-awal laga. Namun, gol baru datang di menit ke-32 lewat sepakan Marselino!

Marselino Ferdinan

Jalannya Pertandingan

Serangan cepat dilancarkan Indonesia! Baru menit pertama, peluang didapat lewat sepakan Marselino yang menyentuh tiang gawang tetapi sempat mengenai kaki kiper dan membuahkan tendangan penjuru.

Marselino lagi-lagi mendapat kans di menit ke-lima. Ia menyundul bola muntah tetapi bisa dihalau bek Arab Saudi di garis gawang. Peluang emas didapat Rafael Struick di menit ke-sembilan tetapi melebar tipis.

Semenit kemudian, peluang didapat Justin Hubner lewat sundulan tetapi menyamping. Setelah itu, tensi pertandingan menurun karena kedua kesebelasan tak mau bermain gegabah.

Peluang didapat Arab Saudi di menit ke-19. Beruntung, sundulan Marwan Al Sahafi masih meleset dari target. Gol akhirnya tercipta di menit ke-32 lewat Marselino!

