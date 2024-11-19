Adu Gaji Pelatih Baru Arab Saudi Herve Renard dengan Shin Tae-yong, Siapa Lebih Mahal?

GAJI pelatih baru Arab Saudi, Herve Renard dengan Shin Tae-yong menarik diperbincangkan. Renard sempat berduel strategi dengan STY ketika masih memegang kepelatihan Timnas Maroko, sedangkan Shin Tae-yong menangani Timnas Korea Selatan (Korsel).

Kala itu, Maroko menang 3-1 atas Korsel. Kini keduanya berjumpa lagi dengan tim yang berbeda.

Renard sendiri baru ditunjuk sebagai pelatih Arab Saudi usai pemecatan Roberto Mancini. Arab Saudi kini berada di posisi ketiga dalam grup C. Dua tim teratas akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 sementara tim yang berada di posisi ketiga dan keempat melaju ke babak keempat.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (19/11/2024), Okezone telah merangkum gaji pelatih baru Arab Saudi Herve Renard dengan Shin Tae-yong, sebagai berikut.

Hervé Jean-Marie Roger Renard merupakan seorang pelatih dan mantan pemain sepak bola asal Prancis yang kini kembali menjadi pelatih tim nasional Arab Saudi. Lahir pada 30 September 1968 di Aix-les-Bains, Prancis, sosoknya disorot publik ketika berhasil memenangkan pertandingan melawan juara piala dunia 2022 Argentina dengan skor 2-1 bersama The Green Falcons.

Renard telah menjalani karier manajerial selama dua dekade dengan tugas internasional menangani Zambia, Angola, Pantai Gading, dan Maroko, di samping tugas menangani klub Prancis Sochaux dan Lille. Renard juga sebelumnya melatih tim nasional Maroko dari 2016 hingga 2019, membawa mereka ke Piala Dunia 2018 di Rusia.