Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Myanmar di ASEAN Womens Futsal Championship 2024: Garuda Pertiwi Menang 7-0!

PASIG – Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Timnas Futsal Putri Myanmar di ASEAN Womens Futsal Championship 2024 sudah diketahui. Laga di Philsport Arena, Pasig, Filipina, Selasa (19/11/2024) sore WIB, itu dimenangi Garuda Pertiwi dengan skor 7-0.

Jalannya Pertandingan





Timnas Futsal Putri Indonesia mengawali pertandingan di babak pertama dengan permainan agresif. Tim asuhan Arif Kurniawan itu berhasil menekan pertahanan Myanmar dengan tempo permainan cepat.

Namun, Timnas Futsal Putri Myanmar yang bermain solid sukses mengantisipasi serangan masif dari Indonesia. Sempat kesulitan, Garuda Pertiwi akhirnya berhasil membobol gawang Myanmar pada menit ke-11.

Adalah Fitri Sundari (11’) yang berhasil menjaringkan gol pertama untuk Timnas Futsal Putri Indonesia. Tak lama berselang, Garuda Pertiwi berhasil menambah keunggulan lewat Alya Ananda (14’) dan Fitri Rosdiana (16’).

Keunggulan tiga gol berhasil dipertahankan Timnas Futsal Putri Indonesia hingga turun minum. Memasuki babak kedua, pasukan Arif Kurniawan kembali tampil menggebrak dan langsung mencetak dua gol.