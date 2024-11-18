Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Vietnam di ASEAN Womens Futsal Championship 2024: Garuda Pertiwi Kalah 0-5

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |17:04 WIB
Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Vietnam di ASEAN Womens Futsal Championship 2024: Garuda Pertiwi Kalah 0-5
Timnas Futsal Putri Indonesia kalah 0-5 dari Timnas Futsal Vietnam (Foto: Instagram/@timnasfutsal)
A
A
A

PASIG – Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Timnas Futsal Putri Vietnam di ASEAN Womens Futsal Championship 2024 sudah diketahui. Laga di Philsports Arena, Pasig, Filipina, Senin (18/11/2024) sore WIB, itu berakhir 0-5 bagi The Golden Star Warriors.

Ini merupakan kekalahan kedua Timnas Futsal Putri Indonesia di ajang ASEAN Womens Futsal Championship 2024. Anak asuh Arif Kurniawan pun terancam gagal lolos.

Timnas Futsal Putri Indonesia vs Timnas Futsal Putri Vietnam (Foto: Instagram/@timnasfutsal)

Jalannya Pertandingan

Vietnam langsung bermain agresif sejak awal. Hasilnya, mereka sukses membuka keunggulan 1-0 atas Timnas Futsal Putri Indonesia. Pasukan Vietnam tampil sangat dominan ketimbang.

Pasalnya, Vietnam lagi-lagi mampu menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat tandukan Bui Thi Trang. Tak berselang lama, Bui Thi Trang lagi-lagi menjadi momok Timnas Futsal Putri Indonesia.

Sebab, dia berhasil mencatat namanya di papan skor dan membawa Vietnam unggul 3-0. Skuad Garuda Pertiwi cukup kesulitan untuk keluar dari tekanan yang diberikan para pemain Vietnam.

Timnas Futsal Putri Indonesia kembali kebobolan oleh Vietnam di 10 menit akhir pertandingan. Pada akhirnya, tim polesan Arif Kurniawan itu tertinggal cukup jauh di babak pertama dengan skor 0-4.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183753/pontianak_jadi_tuan_rumah_futsal_nation_cup_2026-t98V_large.jpg
Resmi! Pontianak Jadi Tuan Rumah Futsal Nation Cup 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180729/timnas_futsal_indonesia_memimpin_1_0_atas_timnas_futsal_australia_di_babak_pertama-T7xw_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Australia: Skuad Garuda Unggul 1-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176515/timnas_futsal_indonesia-jyp7_large.jpg
Daftar Harga Tiket Timnas Futsal Indonesia vs Australia di Laga Uji Coba: Paling Murah Rp50 Ribu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/51/3173103/cosmo_jne_fc_juara_futsal_super_cup_2025_usai_mengalahkan_fafage_banua_3_2_di_babak_final-pvBx_large.jpg
Hasil Futsal Super Cup 2025: Cosmo JNE Juara Usai Kalahkan Fafage Banua 3-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647735/liliana-tanoesoedibjo-warren-dan-kevin-sanjaya-buka-turnamen-biliar-mnc-sports-competition-2025-mph.webp
Liliana Tanoesoedibjo, Warren, dan Kevin Sanjaya Buka Turnamen Biliar MNC Sports Competition 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/25/siti_sarah_azzahraaz_zahra_ditya_ramadhani.jpg
Siti/Az Zahra Disingkirkan Dramatis Ganda Turki di Babak Pertama Syed Modi India International 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement