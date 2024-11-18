Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Vietnam di ASEAN Womens Futsal Championship 2024: Garuda Pertiwi Kalah 0-5

PASIG – Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Timnas Futsal Putri Vietnam di ASEAN Womens Futsal Championship 2024 sudah diketahui. Laga di Philsports Arena, Pasig, Filipina, Senin (18/11/2024) sore WIB, itu berakhir 0-5 bagi The Golden Star Warriors.

Ini merupakan kekalahan kedua Timnas Futsal Putri Indonesia di ajang ASEAN Womens Futsal Championship 2024. Anak asuh Arif Kurniawan pun terancam gagal lolos.

Jalannya Pertandingan

Vietnam langsung bermain agresif sejak awal. Hasilnya, mereka sukses membuka keunggulan 1-0 atas Timnas Futsal Putri Indonesia. Pasukan Vietnam tampil sangat dominan ketimbang.

Pasalnya, Vietnam lagi-lagi mampu menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat tandukan Bui Thi Trang. Tak berselang lama, Bui Thi Trang lagi-lagi menjadi momok Timnas Futsal Putri Indonesia.

Sebab, dia berhasil mencatat namanya di papan skor dan membawa Vietnam unggul 3-0. Skuad Garuda Pertiwi cukup kesulitan untuk keluar dari tekanan yang diberikan para pemain Vietnam.

Timnas Futsal Putri Indonesia kembali kebobolan oleh Vietnam di 10 menit akhir pertandingan. Pada akhirnya, tim polesan Arif Kurniawan itu tertinggal cukup jauh di babak pertama dengan skor 0-4.