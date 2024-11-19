Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cara Nonton Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |13:38 WIB
Cara Nonton Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Klik di Sini!
Timnas Indonesia siap tempur melawan Arab Saudi. (Foto: PSSI)
A
A
A

CARA nonton live streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (19/11/2024) pukul 19.00 WIB.

Laga bergengsi Timnas Indonesia vs Arab Saudi dapat disaksikan secara live streaming di Vision+ dengan klik di sini. Pertandingan ini menjadi laga krusial bagi skuad asuhan Shin Tae-yong demi mempertahankan peluang menuju Piala Dunia 2026.

Shin Tae-yong bidik kemenangan atas Arab Saudi. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

(Shin Tae-yong bidik kemenangan atas Arab Saudi. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

Jika kembali kalah di laga ini, sulit bagi Timnas Indonesia merealisasikan target, yakni lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu, Timnas Indonesia wajib menang atas Arab Saudi.

Andai menang atas Arab Saudi, Timnas Indonesia akan melesat ke peringkat empat klasemen Grup C dengan enam angka. Selain meningkat di klasemen Grup C, kemenangan atas Arab Saudi juga akan meningkatkan ranking FIFA skuad Garuda ke peringkat 127 dunia.

Jangan lewatkan momen seru perjuangan Indonesia, dukung skuad Garuda! Berikut cara mudah streaming pertandingan Indonesia vs Arab Saudi di Vision+:

1. Unduh aplikasi Vision+ di di Google Play Store, App Store, atau kunjungi situs web https://www.visionplus.id/

2. Login/ register akun Anda

3. Masuk ke home atau beranda

4. Di halaman utama aplikasi, klik banner Indonesia vs Arab Saudi untuk langsung masuk ke tayangan live atau klik di sini.

5. Mulai nonton pertandingan Indonesia vs Arab Saudi

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
