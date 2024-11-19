5 Pemain Bintang Dunia yang Jadi Korban Provokasi Bek Tengil Arab Saudi Ali Al Bulayhi, Nomor 1 Cristiano Ronaldo

ADA 5 pemain bintang dunia yang pernah menjadi korban provokasi bek tengil Arab Saudi, Ali Al Bulayhi yang jelas patut diwaspadai oleh para pemain Timnas Indonesia. Sebab Al Bulayhi kemungkinan juga bisa menjadi lawan yang merepotkan bagi tim asuhan Shin Tae-yong.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Jepang di matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta tersebut bakal berlangsung pada hari ini, Selasa (19/11/2024) pukul 19.00 WIB.

Jelang laga tersebut, sejumlah pemain Arab Saudi jelas wajib diwaspadai, termasuk Al Bulayhi. Pasalnya Bulayhi dikenal sebagai pemain yang tengil dan sering menyulut emosi lawan mainnya.

Sejumlah pemain top dunia pernah dibuat kesal dengan aksi Al Bulayhi dan bisa saja hal yang sama bakal dialami oleh para penggawa Garuda. Lantas, siapa saja pemain yang pernah jadi korban keisengan bintang Al Hilal tersebut?

Berikut 5 Pemain Bintang Dunia yang Jadi Korban Provokasi Bek Tengil Arab Saudi Ali Al Bulayhi:

5. Son Heung-min





Bintang Tottenham Hotspur, Son Heung-min pernah diusili oleh Al Bulayhi saat keduanya berjumpa di laga Korea Selatan vs Arab Saudi pada ajang Piala Asia 2023. Bertemu di babak 16 besar, Al Bulayhi sempat terlihat menjambak rambut Son.

Hebatnya Son tak tersulut emosi dengan tindakan tidak terpuji Al Bulayhi tersebut. Ia hanya memanggil wasit dan melaporkan apa yang dilakukan Al Bulayhi kepadanya.