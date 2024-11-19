Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang disiarkan secara live di RCTI itu tepatnya akan dimainkan pada hari ini, Selasa (19/11/2024) malam WIB.

Ya, malam nanti Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan untuk merebut tiket Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Laga tersebut merupakan matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Pada lima laga sebelumnya, pasukan Shin Tae-yong tercatat belum pernah menang, dengan rincian tiga imbang dan dua menelan kekalahan. Karena hasil buruk itu, kini skuad Garuda tengah terdampar di dasar klasemen alias posisi keenam di Grup C dengan 3 poin.

Melihat kondisi itu, jelas Timnas Indonesia butuh kemenangan. Karena itulah Garuda siap mengamuk saat menjamu Arab Saudi nanti malam.

Garuda pun memiliki modal yang baik jelang melawan Arab Saudi. Pada pertemuan pertema mereka di Grup C tersebut pada September 2024 lalu, Timnas Indonesia mampu menahan Arab 1-1 di kandang mereka sendiri.

Kini, giliran Timnas Indonesia yang berstatus tuan rumah. Tentunya dengan dukungan suporter Garuda, para pemain Timnas Indonesia bisa semakin termotivasi untuk bermain baik hingga memetik kemenangan.