Kata-Kata Sombong Pelatih Timnas Arab Saudi Jelang Jumpa Timnas Indonesia di SUGBK

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Arab Saudi, Herve Renard mengungkapkan kata-kata sombong jelang melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. Tepatnya Renard percaya diri bakal menjadikan kemenangan atas Timnas Indonesia sebagai lembaran baru bersmaa salah satu klub Raksasa Timur Tengah tersebut.

Ya, malam nanti Arab Saudi bertandang ke markas Timnas Indonesia untuk melakoni pertandingan keenam Grup C Babak Ketiga Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu dijadwalkan berlangsung pada Selasa (19/11/2024) pukul 19.00 WIB.

Pada pertemuan pertama di Jeddah, The Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- ditahan imbang 1-1 oleh Indonesia. Setelah itu, mereka hanya menang sekali saat melawan China dan kemudian dikalahkan Jepang serta bermain tanpa gol kontra Bahrain.

Hasil kurang apik itu pun membuat sang pelatih, Roberto Mancini dipecat. Lalu, Arab Saudi memutuskan untuk reuni dengan Herve Renard, juru taktik yang membawa mereka mengalahkan Argentina 2-1 di Piala Dunia 2022 lalu.

Mancini sendiri menilai menurunnya performa para pemain Timnas Arab karena mereka jarang mendapatkan menit bermain di liga domestik dengan banyaknya bintang-bintang dunia yang bermain di sana. Walau menjalani laga pertamanya pekan lalu dengan imbang 0-0 dengan Australia, Renard mengaku tak mengalami kesulitan yang sama karena dia terus memantau para pemainnya setelah berpisah pada Maret tahun lalu.

“Saya menghabiskan tiga tahun di (Timnas) Arab Saudi dalam periode pertama kepelatihan saya, saya pergi Maret 2023 lalu, dan setelah itu saya masih menonton Liga Arab, dan saya juga memantau pemain yang saya latih setiap pekan di liga,” kata Renard dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (18/11/2024).