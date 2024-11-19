Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Hal Ini, Thom Haye Pede Timnas Indonesia Bakal Kalahkan Arab Saudi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |10:55 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Thom Haye <i>Pede</i> Timnas Indonesia Bakal Kalahkan Arab Saudi
Pemain Timnas Indonesia, Thom Haye. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Thom Haye percaya diri skuad Garuda bakal mengalahkan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Pasalnya Haye merasa saat ini skuad Timnas Indonesia sudah semakin kuat bila dibandingkan dengan pertemuan pertama melawan Arab Saudi di matchday pertama yang berakhir 1-1 pada 6 September 2024 lalu.

Ya, Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi dalam pertandingan keenam Grup C Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu dijadwalkan digelar pada Selasa (19/11/2024) pukul 19.00 WIB di SUGBK, Senayan, Jakarta.

Thom Haye dan kawan-kawan datang dengan modal yang cukup buruk setelah dibantai 0-4 oleh Jepang empat hari sebelumnya. Sementara Arab Saudi pada laga terakhir bermain imbang tanpa gol kala bertandang ke markas Australia.

Kendati demikian, Timnas Indonesia masih punya peluang besar untuk mengalahkan The Green Falcons -julukan Arab Saudi. Sebab, saat bertandang ke Jeddah, tim asuhan Shin Tae-yong bisa menahan imbang mereka dengan skor 1-1.

Timnas Indonesia (Aldhi Chandra/MPI)

Karena itu, Thom Haye menatap laga kontra Arab Saudi dengan optimis. Terlebih lagi menurutnya sekarang Tim Merah-Putih sudah lebih kuat dan bugar dibanding pertemuan pertama lalu.

“Kami imbang di Jeddah, itu masih di awal ronde. Saya pikir sekarang tim kami lebih fit dan kuat,” kata Haye dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (18/11/2024).

