Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas China vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |10:41 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas China vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini
Timnas Jepang siap curi poin maksimal di kandang China. (Foto: Instagram/japanfootballassociation)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas China vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan yang disiarkan secara live di Soccer Channel tersebut akan berlangsung malam ini, Selasa (19/11/2024).

Perlu diketahui, laga China vs Jepang merupakan matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut akan dimainkan di kandang China, tepatnya di Stadion Xiamen Egret, Fujian pada pukul 19.00 WIB nanti.

Laga China vs Jepang pun diprediksi akan berjalan menarik. Sebab China saat ini tengah bangkit, sementara Jepang pun lagi gacor-gacornya.

China disebut tengah bangkit karena mereka memulai babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan kurang baik. Bagaimana tidak, dalam tiga pertandingan awal Grup C, tim berjuluk Team Dragons itu selalu menelan kekalahan.

Timnas Bahrain vs China. ig/bahrainnt

Tepatnya China kalah saat Arab Saudi (1-2), Australia (1-3), dan Jepang (0-7). China baru bisa bangkit saat melawan Timnas Indonesia, di mana pasukan Negeri Tirai Bambu itu menang 2-1.

Baru-baru ini China pun sukses menumbangkan Bahrain 1-0 di matchday kelima Grup C. Karena kondisi itu, China yang awalnya berada di dasar klasemen kini menempati posisi keempat dengan 6 poin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1648099/media-inggris-giovanni-van-bronckhorst-kandidat-pelatih-baru-timnas-indonesia-nyi.webp
Media Inggris: Giovanni van Bronckhorst Kandidat Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/kevin_diks.jpg
Kevin Diks Masuk Tim Terbaik Pekan Ke-11 Liga Jerman 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement