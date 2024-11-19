Jadwal Siaran Langsung Timnas China vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini

JADWAL siaran langsung Timnas China vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan yang disiarkan secara live di Soccer Channel tersebut akan berlangsung malam ini, Selasa (19/11/2024).

Perlu diketahui, laga China vs Jepang merupakan matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut akan dimainkan di kandang China, tepatnya di Stadion Xiamen Egret, Fujian pada pukul 19.00 WIB nanti.

Laga China vs Jepang pun diprediksi akan berjalan menarik. Sebab China saat ini tengah bangkit, sementara Jepang pun lagi gacor-gacornya.

China disebut tengah bangkit karena mereka memulai babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan kurang baik. Bagaimana tidak, dalam tiga pertandingan awal Grup C, tim berjuluk Team Dragons itu selalu menelan kekalahan.

Tepatnya China kalah saat Arab Saudi (1-2), Australia (1-3), dan Jepang (0-7). China baru bisa bangkit saat melawan Timnas Indonesia, di mana pasukan Negeri Tirai Bambu itu menang 2-1.

Baru-baru ini China pun sukses menumbangkan Bahrain 1-0 di matchday kelima Grup C. Karena kondisi itu, China yang awalnya berada di dasar klasemen kini menempati posisi keempat dengan 6 poin.