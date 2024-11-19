Reaksi Santai Herve Renard Timnas Arab Saudi Paceklik Gol Jelang Hadapi Timnas Indonesia di SUGBK

TIMNAS Arab Saudi paceklik gol jelang hadapi Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (19/11/2024) pukul 19.00 WIB. Pelatih Timnas Arab Saudi, Herve Renard, menegaskan sama sekali tidak panik akan hal itu karena menyebut skuadnya telah berkembang.

Ya, Arab Saudi akan melawat ke markas Timnas Indonesia dalam matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Untuk Arab Saudi, mereka masih paceklik gol dalam tiga pertandingan terakhirnya.

Skuad berjuluk Green Falcons itu sama sekali tidak mencetak gol dalam tiga laga internasional terakhirnya. Terkait itu, Renard enggan membahas hasil pertandingan sebelumnya. Mengingat, dia juga baru kembali menukangi Arab Saudi satu pertandingan, yakni saat bermain imbang tanpa gol kontra Australia.

"Kami tidak bicara soal pertandingan-pertandingan yang lalu. Jadi, saya kira kami sudah menunjukkan semangat yang bagus lawan Australia," tutur Renard dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia, Selasa (19/11/2024).