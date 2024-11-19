Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Santai Herve Renard Timnas Arab Saudi Paceklik Gol Jelang Hadapi Timnas Indonesia di SUGBK

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |07:47 WIB
Reaksi Santai Herve Renard Timnas Arab Saudi Paceklik Gol Jelang Hadapi Timnas Indonesia di SUGBK
Para pemain Timnas Arab Saudi. (Foto: Instagram/@saudint)
A
A
A

TIMNAS Arab Saudi paceklik gol jelang hadapi Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (19/11/2024) pukul 19.00 WIB. Pelatih Timnas Arab Saudi, Herve Renard, menegaskan sama sekali tidak panik akan hal itu karena menyebut skuadnya telah berkembang.

Ya, Arab Saudi akan melawat ke markas Timnas Indonesia dalam matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Untuk Arab Saudi, mereka masih paceklik gol dalam tiga pertandingan terakhirnya.

Timnas Arab Saudi

Skuad berjuluk Green Falcons itu sama sekali tidak mencetak gol dalam tiga laga internasional terakhirnya. Terkait itu, Renard enggan membahas hasil pertandingan sebelumnya. Mengingat, dia juga baru kembali menukangi Arab Saudi satu pertandingan, yakni saat bermain imbang tanpa gol kontra Australia.

"Kami tidak bicara soal pertandingan-pertandingan yang lalu. Jadi, saya kira kami sudah menunjukkan semangat yang bagus lawan Australia," tutur Renard dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia, Selasa (19/11/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185928/timnas_indonesia_pernah_bertemu_argentina_pada_juni_2023_okezone-oqDt_large.jpg
Timnas Indonesia Ingin Lawan Jerman dan Prancis, PSSI Diminta Antre 8 Tahun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185894/erick_thohir-bAo1_large.jpg
Erick Thohir Respons Isu Timur Kapadze Jadi Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185886/erick_thohir-RcSW_large.jpg
Ketua PSSI Erick Thohir Minta Publik Tenang: Pemilihan Pelatih Baru Timnas Indonesia Tak Perlu Terburu-buru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185879/alex_pastoor-Q6lb_large.jpg
Move On dari Timnas Indonesia, Alex Pastoor Berharap Jadi Pelatih Baru Ajax Amsterdam
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/25/51/1647853/mnc-sports-competition-2025-diharapkan-dapat-memajukan-industri-biliar-tanah-air-sbk.jpg
MNC Sports Competition 2025 Diharapkan dapat Memajukan Industri Biliar Tanah Air
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/16/penyerang_juventus_kenan_yildiz.jpg
Juventus Kejar Kemenangan Perdana di Liga Champions! Ada Taruhan Rp576 Miliar di Baliknya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement