Jelang Lawan Persija Jakarta, Persebaya Surabaya Diselimuti Kepercayaan Diri Tinggi

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, menyebut timnya dalam kepercayaan diri tinggi jelang melawan Persija Jakarta. Hal ini merupakan bekal positif karena laga melawan Persija sangat penting.

Ya, Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- akan menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 22 November 2024. Duel klasik ini merupakan matchday ke-11 Liga 1 2024-2025.

Jelang duel itu, Persebaya menyongsongnya dengan semangat tinggi untuk meraih kemenangan. Munster menegaskan laga ini sangat penting untuk dimenangkan. Apalagi, kedua tim juga bersaing di papan atas.

"Liga 1 adalah marathon, bukan sprint. Namun, sangat krusial bagi kami untuk memenangkan laga melawan Persija nanti, laga klasik yang menjadi pertandingan terakhir di bulan November, mentalitas kami adalah menang,” kata Munster, dikutip dari situs Persebaya, Selasa (19/11/2024).

Munster meyakini, pertandingan nanti akan dalam intensitas tinggi. Eks pelatih Bhayangkara FC itu juga yakin Gelora Bung Tomo akan dipadati oleh Bonek-Bonita, mengingat laga tersebut adalah duel klasik.