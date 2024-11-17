Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemainnya Dipanggil Timnas Indonesia ke Piala AFF 2024, Direktur Persija Jakarta: Semoga Bisa Ukir Sejarah

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |11:06 WIB
3 Pemainnya Dipanggil Timnas Indonesia ke Piala AFF 2024, Direktur Persija Jakarta: Semoga Bisa Ukir Sejarah
Tiga pemain Persija Jakarta dipanggil ke Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

JAKARTA - Tiga pemain Persija Jakarta, Muhammad Ferarri, Dony Tri Pamungkas, dan Rayhan Hannan, masuk daftar panggil Timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2024. Direktur klub, Mohamad Prapanca, memberikan dukungan penuh kepada tiga pemainnya itu.

Seperti diketahui, Piala AFF 2024 akan mulai bergulir pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Meski begitu, Shin Tae-yong sudah mengumpulkan nama-nama untuk Timnas Indonesia, termasuk Ferarri, Dony, dan Hannan.

Persija Jakarta

Pemanggilan ketiga pemain itu tertuang dalam surat bernomor 4987/AGB/714/X-2024 bertanda-tangan Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi. Ferarri, Dony, dan Hannan dijadwalkan bergabung dengan pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali, pada 26 November-5 Desember 2024.

Prapanca menyambut baik tiga pemainnya masuk dalam daftar panggilan Timnas Indonesia. Ia berharap, ketiga pemainnya ini bisa mengukir sejarah untuk Skuad Garuda dengan mengunci gelar juara Piala AFF 2024 atau ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024.

“Semoga mereka bisa mengukir sejarah bersama Timnas di Piala AFF tahun ini,” ujar Prapanca, dikutip dari situs Persija Jakarta, Minggu (17/11/2024).

Selain itu, pria berkacamata itu juga berpesan kepada Ferarri, Dony, dan Hannan. Ia menekankan kepada tiga pemainnya untuk memberikan yang terbaik bersama Timnas Indonesia.

