Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FIFA Beri Hadiah Mengejutkan kepada Timnas Indonesia jika Menang Lawan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |17:38 WIB
FIFA Beri Hadiah Mengejutkan kepada Timnas Indonesia jika Menang Lawan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Indonesia dapat hadiah mengejutkan dari FIFA jika menang atas Arab Saudi. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

FIFA akan memberi hadiah mengejutkan kepada Timnas Indonesia jika menang melawan Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 19 November 2024 pukul 19.00 WIIB. Lantas, apa hadiah yang dimaksud?

Hadiah yang dimaksud adalah tambahan poin di ranking FIFA yang cukup signifikan. Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 19,16 poin di ranking FIFA jika menang atas Arab Saudi.

Timnas Indonesia mendapatkan banyak keuntungan jika menang atas Arab Saudi. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Timnas Indonesia mendapatkan banyak keuntungan jika menang atas Arab Saudi. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Dengan begitu, perolehan angka skuad Garuda meningkat drastis dari 1,115.94 menjadi 1135.1 angka. Negara-negara yang bakal disalip Timnas Indonesia adalah Malaysia, Niger, India dan Siprus.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- bahkan bisa naik lebih drastis lagi jika sejumlah tim-tim Afrika seperti Sierra Leone dan Kongo mendapatkan hasil buruk di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2025. Karena itu, kemenangan atas Arab Saudi wajib hukumnya bagi Timnas Indonesia.

Kemenangan dibutuhkan Timnas Indonesia demi membuka peluang lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday kelima Grup C, Timnas Indonesia duduk di posisi juru kunci dengan tiga angka.

Timnas Indonesia terpaut tiga angka dari China di posisi empat atau batas akhir tim yang lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu, jika terpeleset menghadapi Arab Saudi, sulit bagi Timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185886/erick_thohir-RcSW_large.jpg
Ketua PSSI Erick Thohir Minta Publik Tenang: Pemilihan Pelatih Baru Timnas Indonesia Tak Perlu Terburu-buru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185879/alex_pastoor-Q6lb_large.jpg
Move On dari Timnas Indonesia, Alex Pastoor Berharap Jadi Pelatih Baru Ajax Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185856/timnas_indonesia-ojHW_large.jpg
5 Negara Peserta Piala Dunia 2026 yang Ternyata Pernah Dikalahkan Timnas Indonesia, Nomor 1 Arab Saudi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185853/giovanni_van_bronckhorst-cUPH_large.jpg
Rumor Giovanni van Bronckhorst ke Timnas Indonesia Menguat, Liverpool Dipastikan Takkan Halangi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1648099/media-inggris-giovanni-van-bronckhorst-kandidat-pelatih-baru-timnas-indonesia-nyi.webp
Media Inggris: Giovanni van Bronckhorst Kandidat Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/25/timnas_basket_indonesia_terus_digenjot_persiapan_j.jpg
Timnas Basket Indonesia Terjebak Jadwal Maut di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement