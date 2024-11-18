FIFA Beri Hadiah Mengejutkan kepada Timnas Indonesia jika Menang Lawan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia dapat hadiah mengejutkan dari FIFA jika menang atas Arab Saudi. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

FIFA akan memberi hadiah mengejutkan kepada Timnas Indonesia jika menang melawan Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 19 November 2024 pukul 19.00 WIIB. Lantas, apa hadiah yang dimaksud?

Hadiah yang dimaksud adalah tambahan poin di ranking FIFA yang cukup signifikan. Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 19,16 poin di ranking FIFA jika menang atas Arab Saudi.

(Timnas Indonesia mendapatkan banyak keuntungan jika menang atas Arab Saudi. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Dengan begitu, perolehan angka skuad Garuda meningkat drastis dari 1,115.94 menjadi 1135.1 angka. Negara-negara yang bakal disalip Timnas Indonesia adalah Malaysia, Niger, India dan Siprus.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- bahkan bisa naik lebih drastis lagi jika sejumlah tim-tim Afrika seperti Sierra Leone dan Kongo mendapatkan hasil buruk di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2025. Karena itu, kemenangan atas Arab Saudi wajib hukumnya bagi Timnas Indonesia.

Kemenangan dibutuhkan Timnas Indonesia demi membuka peluang lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday kelima Grup C, Timnas Indonesia duduk di posisi juru kunci dengan tiga angka.

Timnas Indonesia terpaut tiga angka dari China di posisi empat atau batas akhir tim yang lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu, jika terpeleset menghadapi Arab Saudi, sulit bagi Timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya.