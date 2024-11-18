Adu Ranking FIFA Timnas Indonesia dengan Arab Saudi, Ternyata Jomplang Banget

ADU ranking FIFA Timnas Indonesia dengan Arab Saudi akan diulas dalam artikel ini. Ternyata ranking kedua tim ini jomplang banget.

Meski begitu, menang adalah harga mati bagi skuad Garuda. Sebab, posisi Indonesia yang tengah buncit di dasar klasemen tidaklah aman. Timas Indonesia mengoleksi 3 poin dari 5 pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang telah dijalani.

Tiga poin tersebut didapat dari tiga hasil imbang yang diraih skuad Garuda atas Arab Saudi, Australia, dan Bahrain serta dua kekalahan atas China dan Jepang. Target Timnas Indonesia pada babak ketiga ini adalah finis di posisi 3 atau 4 klasemen akhir.

Dengan begitu, Jay Idzes dan kolega akan memiliki kesempatan tambahan untuk bisa bertanding di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka bisa memperebutkan tiket Piala Dunia yang tersisa.

Oleh karena itu, Shin Tae-yong wajib membawa Timnas Indonesia menang atas Arab Saudi di laga berikutnya dan juga sisa laga di Grup C. Akan tetapi, langkah tersebut dipastikan tidak akan mudah.

Pasalnya, Arab Saudi berada di posisi ketiga klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi 6 poin. Raihan itu didapat dari 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 1 kekalahan.

Skuad Green Falcons juga tengah membutuhkan kemenangan untuk mengamankan posisi di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh sebab itu, laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi diprediksi akan berjalan sangat alot.

Belum lagi, dari segi kekuatan, kedua tim ini sangat jomplang. Arab Saudi adalah penghuni pot 3 di grup ini. Hal ini karena mereka merupakan negara dengan ranking FIFA di posisi 59.