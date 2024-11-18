Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Ranking FIFA Timnas Indonesia dengan Arab Saudi, Ternyata Jomplang Banget

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |17:12 WIB
Adu Ranking FIFA Timnas Indonesia dengan Arab Saudi, Ternyata Jomplang Banget
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi. (Foto: Instagram/@saudint)
A
A
A

ADU ranking FIFA Timnas Indonesia dengan Arab Saudi akan diulas dalam artikel ini. Ternyata ranking kedua tim ini jomplang banget.

Meski begitu, menang adalah harga mati bagi skuad Garuda. Sebab, posisi Indonesia yang tengah buncit di dasar klasemen tidaklah aman. Timas Indonesia mengoleksi 3 poin dari 5 pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang telah dijalani.

Timnas Indonesia

Tiga poin tersebut didapat dari tiga hasil imbang yang diraih skuad Garuda atas Arab Saudi, Australia, dan Bahrain serta dua kekalahan atas China dan Jepang. Target Timnas Indonesia pada babak ketiga ini adalah finis di posisi 3 atau 4 klasemen akhir.

Dengan begitu, Jay Idzes dan kolega akan memiliki kesempatan tambahan untuk bisa bertanding di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka bisa memperebutkan tiket Piala Dunia yang tersisa.

Oleh karena itu, Shin Tae-yong wajib membawa Timnas Indonesia menang atas Arab Saudi di laga berikutnya dan juga sisa laga di Grup C. Akan tetapi, langkah tersebut dipastikan tidak akan mudah.

Pasalnya, Arab Saudi berada di posisi ketiga klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi 6 poin. Raihan itu didapat dari 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 1 kekalahan.

Skuad Green Falcons juga tengah membutuhkan kemenangan untuk mengamankan posisi di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh sebab itu, laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi diprediksi akan berjalan sangat alot.

Belum lagi, dari segi kekuatan, kedua tim ini sangat jomplang. Arab Saudi adalah penghuni pot 3 di grup ini. Hal ini karena mereka merupakan negara dengan ranking FIFA di posisi 59.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185706/giovanni_van_bronckhorst-3PxU_large.jpg
Segini Uang Kompensasi yang Dikeluarkan PSSI jika Ingin Tunjuk Giovanni van Bronckhorst sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185698/suporter_liverpool_setuju_giovanni_van_bronckhorst_latih_timnas_indonesia-cYl9_large.jpg
Suporter Liverpool Setuju Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia: Sudah Seharusnya Dia Pergi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185546/thom_haye_mengaku_kecewa_berat_dengan_upaya_dari_beberapa_pihak_untuk_bikin_kacau_usai_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-OvVT_large.jpg
Thom Haye Kecewa Berat Ada yang Ingin Bikin Kacau Usai Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185672/giovanni_van_bronckhorst-QgOz_large.jpg
Segini Gaji Fantastis Giovanni van Bronckhorst, Asisten Pelatih Liverpool yang Jadi Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/11/1647729/turnamen-ljr-soccer-championship-2025-jadi-ajang-perkuat-sinergi-industri-logistik-tqu.webp
Turnamen LJR Soccer Championship 2025 Jadi Ajang Perkuat Sinergi Industri Logistik
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/24/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_kiri.jpg
Fajar/Fikri Keok di Final Australian Open 2025, Kirim Pesan Penting untuk Raymond/Joaquin!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement