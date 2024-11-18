Kisah Apes Justin Hubner, si Preman yang Blunder Bikin 2 Gol Bunuh Diri Lawan Timnas Jepang

KISAH apes Justin Hubner menarik diulas. Sebab, preman Timnas Indonesia ini blunder bikin 2 gol bunuh diri lawan Timnas Jepang.

Dua gol bunuh diri ini tak dilakukan Justin Hubner di satu laga sekaligus melawan Jepang. Dia melakukannya dalam dua pertemuan Timnas Indonesia melawan Jepang.

Salah satunya dilakukan Justin Hubner saat Timnas Indonesia menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Gol bunuh diri yang dicetaknya pada menit ke-35 itu membawa Jepang membuka keunggulan.

Blunder ini yang menjadikan titik balik Jepang yang sempat kesulitan menghadapi Timnas Indonesia di awal laga. Jepang langsung tampil agresif hingga bisa mencetak tiga gol tambahan.

Pada akhirnya, Timnas Indonesia harus mendapat kekalahan pahit. Skuad Garuda kalah telak 0-4 dari Jepang di SUGBK.

Ini bukan gol bunuh diri pertama Hubner bersama Timnas Indonesia. Dia juga melakukannya di Piala Asia 2023 saat melawan Jepang juga.