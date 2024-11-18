Nathan Tjoe A-On Berbagi di Panti Asuhan Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

NATHAN Tjoe A-On berbagi di panti asuhan jelang laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi. Pemain milik Swansea City berbagi di Panti Asuhan Yatim Piatu Putra Nusa yang berada di Jalan Penjernihan, Jakarta Pusat.

Menggunakan kaos putih yang dipadukan celana panjang, pesepakbola 23 tahun itu tampak bahagia berbagi dengan penghuni panti asuhan. Hal itu terlihat dari senyum merekah yang ditampilkan eks pemain SBV Excelsior tersebut.

(Nathan Tjoe A-On mengunjungi panti asuhan di kawasan Jakarta Pusat. (Foto: Instagram/@yayasanputranusa)

"Thank you for coming kak @nathantjoeaon dan berbagi untuk adik-adik di @yayasanputranusa,” tulis akun @yayasanputranusa.

Harapannya kebaikan hati Nathan Tjoe A-On berefek positif kepadanya maupun Timnas Indonesia. Skuad Garuda akan menghadapi laga penting menghadapi Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 19 November 2024 malam WIB.

Hanya kemenangan yang akan membuka jalan Timnas Indonesia lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika imbang apalagi kalah, kans skuad Garuda finis di posisi empat besar Grup C yang menggaransi tempat di babak keempat otomatis mengecil.

Sebab di empat laga pamungkas, Timnas Indonesia akan melakoni dua laga kandang dan dua pertandingan tandang. Tidak seperti ketika masih menyisakan enam laga lagi, yang mana Timnas Indonesia memiliki empat pertandingan kandang dan dua tandang.