HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Arab Saudi Bongkar Usaha Timnas Arab Saudi Kalahkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |05:23 WIB
Media Arab Saudi Bongkar Usaha Timnas Arab Saudi Kalahkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Arab Saudi fokus berlatih jelang menghadapi Timnas Indonesia. (Foto: X/@SaudiNT)
MEDIA Arab Saudi, Arriyadiyah, membongkar usaha Timnas Arab Saudi untuk mengalahkan Timnas Indonesia di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 19 November 2024 malam WIB. Arriyadiyah mengatakan Timnas Arab Saudi berlatih dengan sistem permainan yang kompleks jelang menghadapi Timnas Indonesia.

Pelatih Timnas Arab Saudi, Herve Renard, mematangkan betul cara menyerang dan bertahan yang baik dan benar. Hal itu wajib dilakukan agar skuad Green Falcons -julukan Timnas Arabh Saudi- dapat memanfaatkan semua peluang, plus tidak kecolongan dari Timnas Indonesia.

Timnas Arab Saudi mulai berlatih di Jakarta. (Foto: X/@SaudiNT)

(Timnas Arab Saudi mulai berlatih di Jakarta. (Foto: X/@SaudiNT)

"Pelatih asal Prancis itu (Herve Renard) melatih umpan silang dari luar kotak penalti, tembakan spekulasi ke arah gawang, dan menyerang lewat sayap," tulis laporan Arriyadiyah.

"Fokus pada aspek bertahan dan menutup area," tambah laporan tersebut.

Timnas Indonesia juga melangsungkan latihan pada Minggu 17 November 2024 untuk mempersiapkan laga melawan Arab Saudi. Berbeda dari skuad Arab Saudi yang berlatih di lapangan ABC Senayan, pasukan Shin Tae-yong berlatih di Stadion Madya.

Kemenangan menjadi harga mati bagi kedua tim di laga besok. Sebab, persaingan di Grup C sangat ketat mengingat belum ada tim yang bisa dibilang dalam posisi aman selain Jepang.

Telusuri berita bola lainnya
