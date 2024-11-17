Erick Thohir Evaluasi Kinerja Shin Tae-yong Kelar Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Kalah Langsung Dipecat?

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir menegaskan akan melakukan evaluasi besar-besaran usai laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, termasuk soal kinerja pelatih Shin Tae-yong. Satu hal yang pasti saat ini Erick Thohir mengaku tak bisa langsung memutuskan pemecatan STY karena perlu ada hasil evaluasi yang jadi bahan pertimbangan.

Ya, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi di laga keenam Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Selasa (19/11/2024) mendatang.

Laga tersebut akan sangat krusial bagi Timnas Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab diketahui, hanya dua tim teratas yang berhak lolos langsung, sedangkan dua tim peringkat ketiga dan keempat akan berjuang di putaran keempat.

Nasib Timnas Indonesia berada di ujung tanduk karena merupakan juru kunci klasemen Grup C. Pasukan Shin Tae-yong berada di peringkat keenam dengan koleksi tiga poin dari lima pertandingan.

Situasi ini memaksa Timnas Indonesia harus meraih kemenangan kontra Arab Saudi. Sebab jika tidak, peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin menipis.

Perihal nasib Shin Tae-yong, Erick mengatakan akan menunggu hasil pertandingan kontra Arab Saudi. Dia menegaskan, semua pihak akan tetap dievaluasi setelah pertandingan itu.

"Semua, tadi kita mau evaluasi besar-besar," kata Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Madya, Jakarta pada Minggu (17/11/2024).