HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Amerika Serikat Lempar Kritik Menohok ke Shin Tae-yong Usai Timnas Indonesia Kalah Telak dari Jepang

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |22:50 WIB
Media Amerika Serikat Lempar Kritik Menohok ke Shin Tae-yong Usai Timnas Indonesia Kalah Telak dari Jepang
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

MEDIA Amerika Serikat, ESPN, lempar sindiran kepada Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia kalah telak dari Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia menilai Shin Tae-yong harus banyak belajar dalam menangani Timnas Indonesia.

ESPN memberikan penilaian serius setelah Timnas Indonesia menelan kekalahan telak dari Jepang. Melalui salah satu penulisnya, Gabriel Tan, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bahkan diingatkan untuk mengambil banyak pelajaran dari hasil pertandingan ini.

Timnas Indonesia

Penulis ESPN menilai kekalahan ini sebagai hal yang wajar mengingat Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- merupakan raksasa Asia. Terdapat perbedaan yang jauh soal kelas dan kualitas antara Jepang dan Timnas Indonesia.

“Meskipun demikian, pada Jumat, menghadapi tim yang boleh dibilang jauh lebih unggul dari pesaing lainnya saat ini, Indonesia dihadapkan pada kenyataan pahit mengenai perbedaan kualitas yang masih ada di antara mereka dan yang terbaik,” tulis Gabriel Tan dalam artikelnya, dikutip pada Sabtu (16/11/2024).

“Itu adalah hasil yang sudah bisa ditebak, terutama mengingat Jepang telah mencetak 39 gol hanya dalam sepuluh pertandingan sebelum pertandingan hari Jumat, dan tentu saja tidak ada yang perlu malu dalam kekalahan tersebut,” sambung tulisan tersebut.

Walau demikian, Gabriel menilai kekalahan telak ini harus menjadi pelajaran berharga bagi Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu diminta untuk mengatasi kesenjangan kualitas dari tim lain jika masih berharap lolos ke Piala Dunia 2026.

“Kekalahan ini tentu saja menyakitkan, tetapi seharusnya menjadi kesempatan bagi pelatih Indonesia Shin Tae-yong untuk memberi pelajaran kepada anak didiknya tentang kesenjangan kelas yang masih harus mereka atasi,” tulis Gabriel.

Halaman:
1 2
      
