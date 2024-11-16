Sandy Walsh Ogah Terpuruk Lama-Lama Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Jepang: Alihkan Fokus ke Arab Saudi!

JAKARTA – Bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh, ogah terpuruk lama-lama usai dikalahkan Timnas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia langsung alihkan fokus ke laga kontra Timnas Arab Saudi.

Sandy pun mengingatkan rekan setimnya untuk melupakan kekalahan dari Jepang. Pemain KV Mechelen itu meminta Timnas Indonesia fokus untuk menatap tiga poin melawan The Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi.

“Mengalihkan fokus kami ke hari Selasa!,” tegas Sandy dalam akun Instagram pribadinya (@sandywalsh), Sabtu (16/11/2024).

“Kami terus berjuang 100 persen dan kami tidak akan pernah menyerah. Kasih Keras. Terima kasih untuk dukungan (suporter Timnas Indonesia),” tambahnya bersemangat.

Ya, Timnas Indonesia menelan kekalahan menyakitkan dari Jepang 0-4 di laga kelima Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Jumat 15 November 2024.