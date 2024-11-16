Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sandy Walsh Ogah Terpuruk Lama-Lama Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Jepang: Alihkan Fokus ke Arab Saudi!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |22:09 WIB
Sandy Walsh Ogah Terpuruk Lama-Lama Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Jepang: Alihkan Fokus ke Arab Saudi!
Sandy Walsh kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh, ogah terpuruk lama-lama usai dikalahkan Timnas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia langsung alihkan fokus ke laga kontra Timnas Arab Saudi.

Sandy pun mengingatkan rekan setimnya untuk melupakan kekalahan dari Jepang. Pemain KV Mechelen itu meminta Timnas Indonesia fokus untuk menatap tiga poin melawan The Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi.

Sandy Walsh

“Mengalihkan fokus kami ke hari Selasa!,” tegas Sandy dalam akun Instagram pribadinya (@sandywalsh), Sabtu (16/11/2024).

“Kami terus berjuang 100 persen dan kami tidak akan pernah menyerah. Kasih Keras. Terima kasih untuk dukungan (suporter Timnas Indonesia),” tambahnya bersemangat.

Ya, Timnas Indonesia menelan kekalahan menyakitkan dari Jepang 0-4 di laga kelima Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Jumat 15 November 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/51/3185407/5_tanda_giovanni_van_bronckhorst_segera_jadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-cmpK_large.jpg
5 Tanda Giovanni van Bronckhorst Segera Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Dibocorkan PSSI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/51/3185396/giovanni_van_bronckhorst_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivanbronckhorst-fvW5_large.jpg
Sumardji ke Eropa, Giovanni van Bronckhorst Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/51/3185366/sumardji-n9XP_large.jpg
Sumardji Terbang ke Eropa untuk Wawancara Calon Pelatih Timnas Indonesia, Siapa Dia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/51/3185363/timur_kapadze-5o1h_large.jpg
Timur Kapadze Puji Perkembangan Timnas Indonesia, Yakin Bersinar di Kualifikasi Piala Dunia 2030
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/51/1647311/putri-kw-runner-up-australian-open-2025-usai-ditekuk-wakil-an-se-young-azd.webp
Putri KW Runner Up Australian Open 2025 usai Ditekuk Wakil An Se Young
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/putri_kw.jpg
Putri KW Ditumbangkan An Se-young di Final Australian Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement