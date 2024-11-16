Permintaan Maarten Paes Usai Timnas Indonesia Kalah Telak 0-4 dari Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026

PERMINTAAN Maarten Paes usai Timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Penjaga gawang andalan Timnas Indonesia itu meminta Skuad Garuda tetap menjaga kekompakan.

Maarten Paes sendiri menegaskan bahwa semangat Timnas Indonesia tak akan pernah surut. Baginya, kekalahan ini bukan merupakan akhir dari Timnas Indonesia. Pemain FC Dallas itu meyakini, Skuad Garuda bisa bangkit dalam pertandingan berikutnya.

“Setelah (hujan) datang (cerah),” tulis Maarten dikutip dari akun Instagram pribadinya (@maartenpaes), Sabtu (16/11/2024).

“Tidak senang dengan hasil kemarin tetapi kami tidak pernah kehilangan semangat untuk berjuang!” tambahnya.

Untuk selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di SUGBK, Jakarta pada Selasa 19 November 2024. Maarten Paes meminta Timnas Indonesia menjaga kekompakan untuk meraih kemenangan dalam laga tersebut.

“Tetap Bersama (Timnas Indonesia),” tulis Maarten dengan bahasa Indonesia.