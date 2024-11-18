Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Jepang Nilai Timnas Indonesia Layak Lolos ke Piala Dunia 2026, Puji Kinerja Shin Tae-yong

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |01:25 WIB
Pelatih Jepang Nilai Timnas Indonesia Layak Lolos ke Piala Dunia 2026, Puji Kinerja Shin Tae-yong
Pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu memuji kinerja Shin Tae-yong di Timnas Indonesia (Foto: MPI/Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, menilai Timnas Indonesia layak lolos ke Piala Dunia 2026. Ia juga tidak ragu memuji kinerja pelatih Shin Tae-yong.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Itu merupakan matchday lima Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Koki Ogawa merepotkan Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jay Idzes di laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Empat gol Jepang disarangkan oleh bunuh diri Justin Hubner (35’), Takumi Minamino (40’), Hidemasa Morita (49’), dan Yukinari Sugawara (69’). Indonesia seakan tak berdaya di hadapan Samurai Biru.

Kemenangan telak ini membuat Jepang semakin mantap di puncak klasemen Grup C dengan koleksi 13 poin. Sementara, Timnas Indonesia masih terkunci di dasar klasemen dengan mengemas tiga poin saja.

Lalu, bagaimana peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 menurut Moriyasu? Ia menilai Skuad Garuda memiliki peluang terbuka untuk lolos karena punya kedalaman skuad yang berkualitas.

“Ya, saya rasa Indonesia punya kualitas pemain yang layak lolos ke Piala Dunia (2026),” kata Moriyasu dalam konferensi pers usai laga kontra Timnas Indonesia, dikutip Senin (18/11/2024).

Pria asal Jepang itu juga mengapresiasi kinerja Shin bersama Timnas Indonesia. Menurutnya, juru taktik asal Korea Selatan itu telah melakukan pekerjaannya dengan baik dalam membawa Skuad Garuda naik level.

