HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Arab Saudi Dilatih Herve Renard Lagi, Maarten Paes: Tantangan buat Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |11:42 WIB
Arab Saudi Dilatih Herve Renard Lagi, Maarten Paes: Tantangan buat Timnas Indonesia
Maarten Paes merasa kehadiran Herve Renard menambah tantangan buat Timnas Indonesia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
JAKARTA – Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, mengakui kualitas pelatih Timnas Arab Saudi, Herve Renard. Ia menilai, kembalinya sang juru taktik akan menjadi tantangan tersendiri bagi Skuad Garuda.

Seperti diketahui, FA Saudi mencabut Roberto Mancini dari kursi pelatih kepala. Sebagai gantinya, mereka kembali menunjuk Renard yang sebelumnya membawa Green Falcons ke Piala Dunia 2022.

Herve Renard

Bahkan juru taktik asal Prancis itu turut membawa Arab Saudi membuat kejutan dengan membungkam Timnas Argentina di babak fase grup Piala Dunia 2022. Renard sejatinya memang bukan pelatih kacangan.

Paes mengungkapkan hadirnya Renard akan membangkitkan gairah permainan Arab Saudi. Kiper FC Dallas itu bahkan mengaku telah mengetahui kiprah sang pelatih selama bertahun-tahun.

“Saya rasa Arab Saudi punya banyak pengalaman, kalau tidak salah namanya Herve Renard (pelatih baru),” kata Paes beberapa hari lalu di acara PSSI Media Day, dikutip Minggu (17/11/2024).

“Dia pernah mengalahkan Argentina di Piala Dunia, jadi dia akan membawa banyak gairah (ke Timnas Arab Saudi). Saya sudah lihat kiprahnya selama bertahun-tahun, dia juga pernah di (Timnas) Maroko untuk Piala Dunia,” sambung Paes.

