Ranking FIFA Timnas Indonesia Melesat jika Kalahkan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

RANKING FIFA Timnas Indonesia melesat empat posisi dari peringkat 129 ke 125. Hal itu jika Timnas Indonesia menang atas Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 19 November 2024 malam WIB.

Mengutip dari laman football-ranking.com, kemenangan atas Arab Saudi menghasilkan 19,16 poin tambahan di ranking FIFA bagi skuad Garuda. Alhasil, perolehan poin Timnas Indonesia meningkat dari 1,115.94 menjadi 1135.1 angka.

(Timnas Indonesia wajib menang atas Arab Saudi. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Negara-negara yang berpotensi disalip Timnas Indonesia adalah Malaysia, Niger, India dan Siprus. Timnas Indonesia bisa naik ke posisi yang lebih baik lagi jika tim-tim Afrika seperti Togo, Sierra Leone dan Kongo mendapatkan hasil buruk di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2025.

Satu yang pasti, Timnas Indonesia wajib menang atas Arab Saudi. Hanya kemenangan atas Arab Saudi yang akan membuka jalan Timnas Indonesia merealisasikan target lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Hingga memainkan lima pertandingan Grup C atau setengah jalan, Timnas Indonesia duduk di posisi juru kunci dengan tiga angka. Meski duduk di posisi juru kunci, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 sangat besar.

Sebab, Timnas Indonesia hanya terpaut tiga angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Karena itu, pantang bagi Timnas Indonesia melakukan kesalahan di lima laga tersisa.