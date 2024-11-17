Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Lawan Arab Saudi, Calvin Verdonk Punya Kabar Baik soal Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |20:24 WIB
Jelang Lawan Arab Saudi, Calvin Verdonk Punya Kabar Baik soal Timnas Indonesia
Pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdonk. (Foto: Cikal Bintang/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Calvin Verdonk memiliki sebuah kabar baik jelang melawan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurut pemaparan Calvin, saat ini kondisi skuad Garuda sudah membaik usai melakukan evaluasi pasca kekalahan 0-4 dari Jepang.

Ya, Timnas Indonesia baru saka mengalami kekalahan telak dari Jepang di laga kelima Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Jumat (15/11/2024) lalu.

Kekalahan itu membuat peluang Timnas Indonesia finis di empat besar putaran ketiga terancam. Dengan sisa lima pertandingan, Skuad Garuda harus mencari tiga poin pertama untuk kembali membuka kesempatan finis di empat besar klasemen Grup C.

Terdekat, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi di lanjutan putaran ketiga. Pertandingan keenam Grup C itu akan berlangsung di SUGBK, Jakarta pada Selasa (19/11/2024) mendatang.

Calvin Verdonk (Cikal Bintang/MPI)

Calvin mengatakan hasil minor melawan Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- sudah menjadi evaluasi bersama bagi Timnas Indonesia. Saat ini, kata Calvin, kondisi Timnas Indonesia sudah membaik dan siap bangkit melawan Arab Saudi.

“Ya, hasil laga lawan Jepang jadi refleksi bagi kami, dan evaluasi di tim berjalan baik, jadi saya bisa bilang kondisi kami sudah membaik untuk laga lawan Arab Saudi nanti. Kami menantikan laga tersebut,” kata Calvin kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Madya, Jakarta pada Minggu (17/11/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
