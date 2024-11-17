Prediksi Timnas Indonesia Kalah dari Jepang Terbukti Benar, Bojan Hodak: Kita Harus Realistis

BANDUNG – Prediksi pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, terkait Timnas Indonesia bakal kalah dari Jepang terbukti benar, sebab Garuda nyatanya memang babak belur 0-4 dari tim berjuluk Samurai Biru tersebut. Menurut Bojan, fans Timnas Indonesia harus realistis, lawan Garuda adalah tim terkuat di Asia saat ini.

Ya, sebelumnya pelatih asal Kroasia sudah memprediksi Timnas Indonesia akan mengalami kesulitan untuk bisa mengalahkan Jepang. Sebab ia menilai Tim Samurai Biru merupakan tim paling kuat di Asia.

“Saya benar kan? Sangat sulit,” ujar Bojan Hodak di Stadion Arcamanik, Bandung, Minggu (17/11/2024).

Bojan Hodak tak menampik banyak yang berpendapat tidak realistis mengenai pertandingan tersebut. Beberapa di antaranya bahkan ada yang menyebut Timnas Indonesia bisa memenangi Piala Dunia.

“Tapi tidak bisa, karena Indonesia sebelumnya saja belum pernah lolos. Harus realistis. Jepang adalah tim terbaik dari Asia saat ini,” sambung Bojan Hodak.

Bojan Hodak membenarkan Timnas Indonesia sudah banyak berkembang dalam dua tahun terakhir sejak ditangani Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Yakni dengan membawa pemain-pemain berdarah Indonesia yang bermain di luar negeri.