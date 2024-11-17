Timnas Arab Saudi Mulai Berlatih di GBK Jelang Hadapi Timnas Indonesia

JAKARTA – Timnas Arab Saudi mulai berlatih di Jakarta jelang menghadapi Timnas Indonesia. Sesi itu digelar di Lapangan ABC Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu 16 November 2024 sore WIB.

Arab Saudi akan bersua dengan Indonesia di laga keenam Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 19 November 2024 pukul 19.00 WIB.

Melansir akun Instagram resmi Timnas Arab Saudi (@saudint), latihan dipimpin langsung oleh pelatih kepala Herve Renard. Para pemain terlihat menikmati sesi latihan perdana.

Menurut laporan Arriyadiyah, latihan Timnas Arab Saudi dipisah menjadi dua bagian. Salah satu bagian dikhususkan untuk para pemain dari tim utama saat The Green Falcons ditahan Timnas Australia (0-0) pada Kamis 14 November 2024.

Sedangkan, bagian lainnya diikuti para pemain cadangan Timnas Arab Saudi. Ada pun, bek kanan Muhannad Shanqeeti yang sedang mengalami cedera menjalani latihan secara terpisah.