HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rizky Ridho Belajar Banyak dari Kekalahan Timnas Indonesia Lawan Jepang, Bidik 3 Poin saat Jumpa Arab Saudi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |03:21 WIB
Rizky Ridho Belajar Banyak dari Kekalahan Timnas Indonesia Lawan Jepang, Bidik 3 Poin saat Jumpa Arab Saudi
Rizky Ridho (5) memetik banyak pelajaran dari laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Rizky Ridho mengaku banyak belajar dari kekalahan telak Timnas Indonesia melawan Timnas Jepang. Ia kini membidik tiga poin melawan Timnas Arab Saudi.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Itu merupakan matchday lima Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Koki Ogawa merepotkan Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jay Idzes di laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Empat gol Jepang disarangkan oleh bunuh diri Justin Hubner (35’), Takumi Minamino (40’), Hidemasa Morita (49’), dan Yukinari Sugawara (69’). Indonesia seakan tak berdaya di hadapan Samurai Biru.

Ridho mengatakan secara kualitas Jepang lebih baik ketimbang Timnas Indonesia. Jadi, timnya banyak belajar dengan kekalahan telak tersebut.

"Tentunya dengan kekalahan hari ini kami harus belajar lagi. Banyak yang harus kami evaluasi, yang terpenting kami tidak menyerah di sini," kata Ridho usai laga, dikutip Minggu (17/11/2024).

Pemain Persija Jakarta itu mengatakan timnya akan melakukan persiapan dengan sebaik mungkin untuk melawan Arab. Hal itu tentunya agar Timnas Indonesia dapat meraih kemenangan perdananya.

Halaman:
1 2
      
