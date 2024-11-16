Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rafael Struick Girang Ole Romeny Selangkah Lagi Gabung Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |11:01 WIB
Rafael Struick Girang Ole Romeny Selangkah Lagi Gabung Timnas Indonesia
Ole Romeny selangkah lagi jadi pemain Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@oleromeny)
JAKARTA – Rafael Struick menyambut baik kabar Ole Romeny selangkah lagi gabung Timnas Indonesia. Menurutnya, striker FC Utrecht itu bisa menjadi tambahan yang bagus.

Romeny dikabarkan sudah melakukan tes kesehatan sebelum menjalani proses naturalisasi. Sang pemain bahkan tampak menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang.

Ole Romeny

Ya, pesepakbola berdarah Medan itu menyaksikan langsung pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024. Romeny duduk di tribune VVIP pada laga itu.

Struick mengatakan sangat senang Romeny dapat membela Timnas Indonesia. Hal itu agar Skuad Garuda bisa terus bersaing di Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

"Saya pikir itu bagus. Kami bisa meningkatkan kualitas tim," kata Struick di Jakarta, dikutip Sabtu (16/11/2024).

Penggawa Brisbane Roar itu mengakui Romeny adalah pemain berkualtias dan syarat pengalaman. Menurutnya, pemain berusia 24 tahun itu akan membantu Timnas Indonesia yang sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026.

Halaman:
1 2
      
