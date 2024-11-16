Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jepang Cukur Timnas Indonesia 4-0, Calvin Verdonk Puji Rekan Setimnya di NEC Nijmegen

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |13:25 WIB
Jepang Cukur Timnas Indonesia 4-0, Calvin Verdonk Puji Rekan Setimnya di NEC Nijmegen
Koki Ogawa (19) merepotkan pertahanan tuan rumah dalam laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Calvin Verdonk tak ragu memuji rekan setimnya di NEC Nijmegen, Koki Ogawa, usai laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang. Sebab, kawannya itu bermain bagus.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Itu merupakan matchday lima Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Koki Ogawa memaksa Justin Hubner mencetak gol bunuh diri di laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Empat gol Jepang disarangkan oleh bunuh diri Justin Hubner (35’), Takumi Minamino (40’), Hidemasa Morita (49’), dan Yukinari Sugawara (69’). Ogawa tampil bagus hingga memaksa terjadinya gol bunuh diri.

Verdonk mengakui Ogawa memang merupakan pemain yang bagus. Ia tahu persis keunggulan striker lawan karena berjumpa setiap hari di klub.

“Dia (terlibat) gol pertama dan saya tahu dia pemain yang bagus,” kata Verdonk usai laga kontra Timnas Indonesia versus Jepang, dikutip Sabtu (16/11/2024).

“Dia kuat, dia bisa mempertahankan bola, dan pemain yang ada sekelilingnya bisa memberikan bola,” imbuh pemain berdarah Aceh itu.

Halaman:
1 2
      
