Adu Harga Pasaran Calvin Verdonk dengan Koki Ogawa, Rekan Setim di NEC Nijmegen

Simak adu harga pasaran Calvin Verdonk dengan Koki Ogawa (Foto: Youtube/NEC TV)

ADU harga pasaran Calvin Verdonk dengan Koki Ogawa menarik untuk diulas. Apalagi, keduanya adalah rekan setim di NEC Nijmegen.

Kedua pemain akan berhadapan di lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 15 November 2024. Verdonk membela Timnas Indonesia sedangkan Ogawa berkostum Timnas Jepang.

Mengacu data dari Transfermarkt, nilai pasar Verdonk saat ini sekira Rp43,45 miliar dengan kurs saat ini. Sementara Ogawa mengalami peningkatan harga pasar yang cukup signifikan dengan nominal Rp52,14 miliar.

Verdonk diketahui lahir di Dordrecht, 26 April 1997. Ia sudah membela NEC Nijmegen sejak musim panas 2022 usai kontraknya di Famalicao habis.

Pemain berdarah Aceh itu sudah cukup melanglang buana di sejumlah klub. Verdonk mengawali karier bersama Feyenoord lalu ke PEC Zwolle, Famalicao, dan terakhir NEC.

Adapun Ogawa diketahui lahir di Yokohama, Jepang, pada 8 Agustus 1997. Ia mengawali karier profesional bersama Jubilo Iwata di Liga Jepang.