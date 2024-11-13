Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Jepang: Calvin Verdonk Optimis Kevin Diks Bakal Matikan Kauro Mitoma dan Takefusa Kubo

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |15:03 WIB
Timnas Indonesia vs Jepang: Calvin Verdonk Optimis Kevin Diks Bakal Matikan Kauro Mitoma dan Takefusa Kubo
Pemain Timnas Indonesia, Kevin Diks. (Foto: Instagram/kevindiks2)
A
A
A

JAKARTA - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Calvin Verdonk menyambut baik kehadiran Kevin Diks di skuad Garuda jelang melawan Jepang. Pasalnya Verdonk percaya kualitas Diks saat ini mampu mengantisipasi pemain-pemain hebat dari Jepang, seperti Kaoru Mitoma hingga Takefusa Kubo.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2024). Jelang laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut, Skuad Garuda mendapatkan tenaga tambahan dari pemain yang baru saja resmi menjadi WNI, Kevin Diks.

Pemain yang saat ini bermain untuk klub Denmark, FC Copenhagen itu dipastikan akan bermain saat Timnas Indonesia menghadapi Kaoru Mitoma cs. Menurut Verdonk, kehadiran Diks akan menambah kekuatan bagi Skuad Garuda untuk meraih poin nanti.

"Saya pikir (kehadiran Diks) bagus untuk tim. Saya mengenalnya sejak lama dan pernah bermain bersamanya di Feyenoord, jadi saya tahu kualitasnya," ujar Verdonk kepada awak media di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Kevin Diks

"Menurut saya, dia adalah pemain top. Saya pikir menyenangkan untuk memilikinya saat melawan Jepang," tambahnya.

