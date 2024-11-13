Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rekor Pertemuan Timnas Indonesia vs Jepang: 40 Tahun Lebih Garuda Tak Pernah Menang atas Samurai Biru

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |14:32 WIB
Rekor Pertemuan Timnas Indonesia vs Jepang: 40 Tahun Lebih Garuda Tak Pernah Menang atas Samurai Biru
Pertemuan Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

REKOR pertemuan Timnas Indonesia vs Jepang menarik untuk dibahas karena kedua tim akan saling bentrok di matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Jumat 15 November 2024. Menariknya, dari total 16 pertemuan yang sudah terjalin di antara kedua tim, tim Samurai Biru tampil lebih superior.

Bagaimana tidak, dari 16 pertemuan itu, Timnas Indonesia mencatatkan sembilan kali kalah dari Jepang. Dua laga berakhir imbang dan lima pertandingan lainnya baru bisa dimenangkan oleh Timnas Indonesia.

Nahasnya lagi, terakhir kali Timnas Indonesia menang atas Jepang itu terjadi di laga uji coba yang berlangsung pada 24 Februari 1981. Kala itu, Timnas Indonesia menang 2-0 atas Samurai Biru.

Setelahnya, Timnas Indonesia dan Jepang kembali bertemu di empat pertemuan berbeda dan Garuda selalu gagal menang. Itu berarti sudah 43 tahun Timnas Indonesia tak pernah lagi merasakan menang atas Jepang.

Timnas Indonesia

Timnas Indonesia dan Jepang beberapa waktu yang lalu sempat bertemu di ajang Piala Asia 2023 karena berada satu grup. Sayangnya, dalam pertemuan itu pasukan Shin Tae-yong kalah dengan skor 1-3.

Kini, kondisinya Timnas Indonesia sudah berbeda ketimbang saat melawan Jepang di Piala Asia 2023. Sudah lebih banyak pemain keturunan yang bermain untuk membela Garuda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184423/timnas_irak_lolos_ke_playoff_antarkonfederasi_piala_dunia_2026_setelah_menang_2_1_atas_uea_iraqnten-j3oX_large.jpg
Hasil Timnas Irak vs UEA di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Menang 2-1, Singa Mesopotamia Lolos ke Playoff Antarkonfederasi!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/11/1645737/timnas-indonesia-u22-imbang-lawan-mali-22-indra-sjafri-singgung-error-berujung-kebobolan-hvx.webp
Timnas Indonesia U-22 Imbang Lawan Mali 2-2, Indra Sjafri Singgung Error Berujung KebobolanÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/gelandang_timnas_indonesia_u_22_ivar_jenner.jpg
Ivar Jenner Blak-blakan: Tak Ada Tekanan di Timnas Indonesia U-22!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement