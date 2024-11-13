Rekor Pertemuan Timnas Indonesia vs Jepang: 40 Tahun Lebih Garuda Tak Pernah Menang atas Samurai Biru

REKOR pertemuan Timnas Indonesia vs Jepang menarik untuk dibahas karena kedua tim akan saling bentrok di matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Jumat 15 November 2024. Menariknya, dari total 16 pertemuan yang sudah terjalin di antara kedua tim, tim Samurai Biru tampil lebih superior.

Bagaimana tidak, dari 16 pertemuan itu, Timnas Indonesia mencatatkan sembilan kali kalah dari Jepang. Dua laga berakhir imbang dan lima pertandingan lainnya baru bisa dimenangkan oleh Timnas Indonesia.

Nahasnya lagi, terakhir kali Timnas Indonesia menang atas Jepang itu terjadi di laga uji coba yang berlangsung pada 24 Februari 1981. Kala itu, Timnas Indonesia menang 2-0 atas Samurai Biru.

Setelahnya, Timnas Indonesia dan Jepang kembali bertemu di empat pertemuan berbeda dan Garuda selalu gagal menang. Itu berarti sudah 43 tahun Timnas Indonesia tak pernah lagi merasakan menang atas Jepang.

Timnas Indonesia dan Jepang beberapa waktu yang lalu sempat bertemu di ajang Piala Asia 2023 karena berada satu grup. Sayangnya, dalam pertemuan itu pasukan Shin Tae-yong kalah dengan skor 1-3.

Kini, kondisinya Timnas Indonesia sudah berbeda ketimbang saat melawan Jepang di Piala Asia 2023. Sudah lebih banyak pemain keturunan yang bermain untuk membela Garuda.