HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang atas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |14:07 WIB
Hitung-hitungan Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang atas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Simak hitung-hitungan ranking FIFA Timnas Indonesia jika mengalahkan Timnas Jepang (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

HITUNG-hitungan ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang atas Timnas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, akan dibahas Okezone. Ternyata, bakal ada kenaikan yang cukup signifikan!

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 pukul 19.00 WIB. Ini merupakan matchday kelima Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Sesi latihan Timnas Jepang di Lapangan A GBK (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Di atas kertas, agak sulit melihat Timnas Indonesia menang atas Jepang. Karena hal tersebut, maka ada ganjaran luar biasa dalam bentuk tambahan poin di ranking FIFA!

Seperti apa hitungannya? Simak ulasan berikut ini.

Jika Timnas Indonesia menang atas Timnas Jepang, maka Skuad Garuda akan diberi hadiah tambahan 22,07 poin menurut laman football-ranking.com. Jumlah tersebut cukup untuk memanjat klasemen ranking FIFA!

Saat ini, Timnas Indonesia bertengger di urutan 130 dunia pada ranking FIFA. Itu artinya, paling tidak skuad asuhan Shin Tae-yong bakal naik ke posisi 125!

Halaman:
1 2
      
