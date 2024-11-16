Timnas Indonesia Ditekuk Jepang 0-4, Calvin Verdonk: Hujan Bukan Alasan

Calvin Verdonk tidak mau menjadikan hujan sebagai alasan kekalahan Timnas Indonesia dari Timnas Jepang (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Calvin Verdonk tak mau menjadikan hujan sebagai alasan Timnas Indonesia tumbang 0-4 dari Timnas Jepang. Menurutnya, kedua kesebelasan menghadapi masalah yang sama di lapangan.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Itu merupakan matchday lima Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Empat gol Jepang disarangkan oleh bunuh diri Justin Hubner (35’), Takumi Minamino (40’), Hidemasa Morita (49’), dan Yukinari Sugawara (69’). Kekalahan itu membuat langkah Indonesia semakin berat.

Calvin mengakui Timnas Indonesia kalah kualitas secara permainan dari Jepang. Pemain NEC Nijmegen itu menjelaskan, Skuad Garuda tak bisa memanfaatkan peluang serta terlalu memberi banyak ruang bagi Jepang untuk menyerang.

“Kami harus mencetak gol dari peluang kami. Saya pikir begitu mendapat peluang, kami harus mencetak gol,” papar Calvin usai pertandingan, dikutip Sabtu (16/11/2024).

“Dalam hal bertahan, kami terlalu memberikan banyak ruang (kepada Jepang). Jepang memiliki banyak kualitas dan mereka mencetak gol memanfaatkan ruang tersebut,” tambah pemain berusia 27 tahun itu.