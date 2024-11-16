Bung Towel Minta Shin Tae-yong Mundur Setelah Timnas Indonesia Kalah 0-4 dari Jepang: STY jika Anda Masih Punya Malu, Mundurlah!

Bung Towel minta Shin Tae-yong mundur dari jabatan pelatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

PENGAMAT sepakbola Tanah Air, Tommy Welly, memberi respons setelah Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Di akun Instagram-nya, Bung Towel -sapaan akrab Tommy Welly- meminta Shin Tae-yong mundur dari jabatan pelatih Timnas Indonesia.

“Orang awam pun paham dan menduga bahwa lawan Jepang kita bakal kalah. Tapi dengan ekstra effort dan gembar-gembor sudah level Asia, kalah dengan skor 0-4 sungguh kebangetan,” tulis Bung Towel di akun Instagram-nya, @bungtowel8.

(Bung Towel minta STY mundur dari jabatan pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@bungtowel8)

“Adakah yang sportif mau bertanggung jawab atas kekalahan telak ini? Tentunya bukan kit man dong. STY jika Anda masih punya malu, mundurlah,” sambung Bung Towel.

Pria berkacamata ini geram dengan strategi ala parkir bus yang diterapkan Shin Tae-yong. Padahal, seiring diperkuat banyak pemain keturunan, Timnas Indonesia seharusnya berani melakukan tekanan kepada lawan.

“Terlalu mahal, buang-buang waktu dan sulit berharap dengan taktik monoton parkir bus ala STY. Sementara pemain naturalisasi terus berdatangan. #styout,” tegas Bung Towel.

Meski begitu, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih terbuka. Dari lima laga sisa yang dimiliki Timnas Indonesia, tiga di antaranya digelar di kandang sendiri.