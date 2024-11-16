Jepang Hajar Timnas Indonesia 4-0, Hajime Moriyasu Akui Suporter Bikin Samurai Biru Tertekan

JAKARTA – Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, mengakui suporter Timnas Indonesia bikin anak asuhnya tertekan. Namun, ia cukup senang anak asuhnya bisa mengatasi hal tersebut.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Itu merupakan matchday lima Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Empat gol Jepang disarangkan oleh bunuh diri Justin Hubner (35’), Takumi Minamino (40’), Hidemasa Morita (49’), dan Yukinari Sugawara (69’). Kemenangan itu mengukuhkan Samurai Biru di puncak klasemen dengan nilai 13 dari lima laga.

Kendati begitu, Moriyasu mengaku terpukau dengan atmosfer SUGBK. Juru taktik asal Jepang itu mengakui dukungan yang diberikan dari para suporter Timnas Indonesia membuat para pemain Samurai Biru tertekan.

“Pertandingan hari ini, saya melihat suporter Indonesia yang sangat bersemangat. Sebagai bagian dari sepak bola, saya sangat senang melihat hal ini,” kata Moriyasu dalam konferensi pers, dikutip Sabtu (16/11/2024).

“Suporter Indonesia benar-benar memberi tekanan besar buat skuad,” sambung pria asal Jepang itu.

Sejatinya, Moriyasu sudah memprediksi hal itu dan mewanti-wanti anak asuhnya. Tapi, ia senang karena Wataru Endo dan kolega mampu meredam tekanan yang diberikan para suporter tuan rumah.