Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Sindir Kekalahan Telak Timnas Indonesia dari Jepang, Bawa-Bawa Vietnam Cuma Kalah Tipis dari Samurai Biru!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |07:30 WIB
Media Malaysia Sindir Kekalahan Telak Timnas Indonesia dari Jepang, Bawa-Bawa Vietnam Cuma Kalah Tipis dari Samurai Biru!
Aksi Yakob Sayuri di laga Timnas Indonesia vs Jepang. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

MEDIA Malaysia, One Football My, menyindir kekalahan telak 0-4 Timnas Indonesia dari Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 15 November 2024. One Football My bahkan membandingkan Timnas Indonesia dengan Vietnam, tim yang hanya kalah tipis dari Jepang di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia.

Vietnam hanya kalah 0-1 dari Jepang di matchday kelima Grup B babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Bahkan saat tandang ke markas Jepang di matchday ke-10, skuad Golden Stars -julukan Timnas Vietnam- menahan Jepang 1-1.

Media Malaysia sindir Timnas Indonesia. (Foto: X/@OnefootballM)

(Media Malaysia sindir Timnas Indonesia. (Foto: X/@OnefootballM)

“King ASEAN dengan full local,” tulis @OneFootballM, sembari membagikan hasil pertandingan Vietnam vs Jepang.

Tak sampai di situ sindiran yang mereka lepaskan. One Football My juga membagikan momen Timnas Malaysia menang 3-2 atas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia.

“Jepang dan Malaysia bersaudara karena sama-sama menang di Stadium Gelora Bung Karno. 0-4 dan 2-3!,” lanjut @OneFootballM.

Masyarakat Malaysia sedang gencar-gencarnya melakukan counter attack kepada Timnas Indonesia. Terlebih Timnas Malaysia baru saja menyalip ranking FIFA Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/51/3185298/timur_kapadze-mGSW_large.jpg
Media Uzbekistan Bikin Heboh Sebut Timur Kapadze Hampir Pasti Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185213/timur_kapadze-H46i_large.jpg
Masuk Bursa Calon Pelatih Timnas Indonesia, Timur Kapadze Ungkap Filosofi Taktiknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185142/timur_kapadze-vzil_large.jpg
Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Ungkap Kriteria Pemain yang Diinginkan, Soroti Pemain Naturalisasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185130/timur_kapadze-65vL_large.jpg
Lempar Pujian, Timur Kapadze Blak-blakan Akui Timnas Indonesia Makin Kuat
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/22/11/1646991/pecah-rekor-mlsc-jakarta-seri-1-20252026-dibanjiri-2695-siswi-bertalenta-ivb.webp
Pecah Rekor! MLSC Jakarta Seri 1 2025â2026 Dibanjiri 2.695 Siswi Bertalenta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/01/15/Eduardo_Perez___1.jpg
Eduardo Perez Dipecat Persebaya usai Ditahan Arema FC, Penggantinya Segera Diumumkan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement