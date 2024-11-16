Media Malaysia Sindir Kekalahan Telak Timnas Indonesia dari Jepang, Bawa-Bawa Vietnam Cuma Kalah Tipis dari Samurai Biru!

MEDIA Malaysia, One Football My, menyindir kekalahan telak 0-4 Timnas Indonesia dari Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 15 November 2024. One Football My bahkan membandingkan Timnas Indonesia dengan Vietnam, tim yang hanya kalah tipis dari Jepang di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia.

Vietnam hanya kalah 0-1 dari Jepang di matchday kelima Grup B babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Bahkan saat tandang ke markas Jepang di matchday ke-10, skuad Golden Stars -julukan Timnas Vietnam- menahan Jepang 1-1.

(Media Malaysia sindir Timnas Indonesia. (Foto: X/@OnefootballM)

“King ASEAN dengan full local,” tulis @OneFootballM, sembari membagikan hasil pertandingan Vietnam vs Jepang.

Tak sampai di situ sindiran yang mereka lepaskan. One Football My juga membagikan momen Timnas Malaysia menang 3-2 atas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia.

“Jepang dan Malaysia bersaudara karena sama-sama menang di Stadium Gelora Bung Karno. 0-4 dan 2-3!,” lanjut @OneFootballM.

Masyarakat Malaysia sedang gencar-gencarnya melakukan counter attack kepada Timnas Indonesia. Terlebih Timnas Malaysia baru saja menyalip ranking FIFA Timnas Indonesia.