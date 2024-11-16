Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai Kalah dari Jepang, Shin Tae-yong Mulai Pesimis Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |00:53 WIB
Usai Kalah dari Jepang, Shin Tae-yong Mulai Pesimis Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong mengaku akan tetap berusaha membawa Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 meski baru saja takluk dari Jepang dengan skor telak 0-4. Hanya saja, Shin Tae-yong tak berani menjamin hal tersebut karena mengakui Garuda masih kesulitan.

Seperti yang diketahui, target realistis yang dimiliki Timnas Indonesia adalah finis peringkat ketiga atau keempat demi lolos ke putaran keempat kualifikasi.

Pratama Arhan dan kolega baru saja kalah 0-4 dari Jepang dalam fase Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertemuan kedua tim berlangsung di SUGBK, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Shin Tae-yong mengatakan tidak mudah timnya untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Namun, dia menilai bukan mustahil Timnas Indonesia untuk mencapai target tersebut.

Timnas Indonesia vs Jepang (Aldhi Chandra/MPI)

"Memang dari awal kita menargetkan peringkat 3 atau 4 dan (secara realistis). Memang sangat sulit untuk lolos ke Piala Dunia. Saya tidak bisa menjamin itu, tetapi saya tetap ingin mencoba," kata Shin Tae-yong usai laga.

"Kami akan bersatu dengan pemain supaya bisa membawa Timnas Indonesia finis di peringkat 3 atau 4," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
