HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Blak-blakan Alasan Coret Eliano Reijnders dari Laga Timnas Indonesia vs Jepang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |00:14 WIB
Shin Tae-yong Blak-blakan Alasan Coret Eliano Reijnders dari Laga Timnas Indonesia vs Jepang
Pemain Timnas Indonesia, Eliano Reijnders. (Foto: PSSI)




JAKARTA - Netizen dibuat heran dengan keputusan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong yang tak membawa Eliano Reijnders saat melawan Jepang. Ternyata ada alasan yang membuat STY tak memainkan Eliano Reijnders dan salah satunya karena ia merasa pemain PEC Zwolle itu masih kesulitan masuk ke skuad Timnas Indonesia.

Seperti diketahui, Eliano merupakan salah satu pemain keturunan baru yang di naturalisasi membela Timnas Indonesia. Tercatat, pemain PEC Zwolle itu sudah dipanggil ke Skuad Garuda sebanyak tiga kali.

Eliano menjalani debutnya saat melawan Bahrain. Namun setelah itu, dia dicoret dari skuad saat menghadapi China pada matchday keempat Grup C.

Tidak sampai disitu saja, adik dari Tijjani Reijnders itu kembali dicoret saat Timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari Jepang. Laga itu dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (15/11/2024) malam WIB.

Timnas Indonesia (Aldhi Chandra/MPI)

Usai laga, Shin Tae-yong pun angkat bicara terkait tidak masuknya kembali Eliano ke dalam Skuad Garuda. Juru taktik asal Korea Selatan itu jujur-jujuran kalau pemain versatile itu masih cukup kesulitan untuk masuk skuad karena dirasa kualitas permainannya belum baik.

“Soal Eliano, tidak dapat masuk ke skuad karena menurut saya belum baik," ujar Shin Tae-yong dalam sesi jumpa pers usai pertandingan melawan Jepang, Sabtu (16/11/2024).

Halaman:
1 2
      
