Shin Tae-yong Buka Suara soal Cedera Kevin Diks di Laga Timnas Indonesia vs Jepang

JAKARTA - Fans Timnas Indonesia dikhawatikan dengan adanya potensi cedera yang dialami Kevin Diks saat melawan Jepang. Sebab Diks yang baru menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia itu terpaksa ditarik di akhir babak pertama.

Menanggapi kabar cedera Diks tersebut, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong akhirnya buka suara. Sejauh ini, Shin Tae-yong mengaku belum tahu bagaimana kondisi pemain FC Copenhagen tersebut, namun ia memastikan laporannya akan segera diketahui malam ini.

Timnas Indonesia digulung Jepang 0-4 di laga kelima Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Jumat (15/11/2024) malam WIB.

Dalam pertandingan itu, Kevin terpaksa ditarik keluar lebih awal pada menit ke-41. Pemain berusia 28 tahun itu ditarik keluar karena berbenturan dengan penggawa Jepang.

Kevin pun terpaksa ditarik keluar, digantikan oleh Sandy Walsh. Pemain FC Copenhagen itu disinyalir mengalami cedera karena mendapat perawatan pada lututnya.

Usai pertandingan, Shin buka suara mengenai cedera yang dialami Kevin. Pelatih asal Korea Selatan itu menuturkan, Kevin akan terlebih dahulu menjalanu pemeriksaan terhadap cederanya.