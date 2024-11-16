Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Antusiasme Nobar Timnas Indonesia vs Jepang di Cileungsi Besar, Nobar Supershow Siap Digelar Lagi

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |00:43 WIB
Antusiasme Nobar Timnas Indonesia vs Jepang di Cileungsi Besar, Nobar Supershow Siap Digelar Lagi
Nobar Super Show Timnas Indonesia vs Jepang digelar di Mall Metropolitan Cileungsi. (Foto: Cikal Bintang/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Nonton Bareng (Nobar) Supershow Timnas Indonesia vs Jepang yang digelar di Mall Metropolitan Cileungsi, Jawa Barat pada Jumat 15 November 2024 berlangsung sangat meriah. Melihat antusiasmi yang begitu, maka Nobar Supershow diap digelar lagi pada Desember 2024 mendatang.

Nobar Supershow merupakan acara yang diinisiasi oleh RCTI+ untuk menggugah semangat mendukung Timnas Indonesia. Kali ini, Nobar Supershow akan menyajikan pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang.

Laga tersebut merupakan lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia kalah dari Jepang 0-4 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Jumat (15/11/2024) malam WIB.

Nobar Supershow edisi kali ini dimulai pada pukul 13.45 WIB dan akan berlangsung hingga 21.00 WIB atau ketika pertandingan sudah selesai. Tak hanya nonton bareng, para suporter bisa menikmati berbagai sajian hiburan seperti music, dance competition, dan hiburan lainnya.

Nobar Super Show Timnas Indonesia vs Jepang (Cikal Bintang/MPI)

Beberapa musisi ternama yang turut memeriahkan acara ini adalah Anneth Delliecia, Peter Holly, Samuel Cipta, dan Club Dangdut Racun. Sedangkan, dance competition dan hiburan lainnya akan berada di sela-sela nonton bareng.

Suporter juga bisa mengikuti Quiz yang tersedia di acara Nobar Supershow ini. Mereka nantinya akan mendapatkan sejumlah doorprize yang telah disediakan. Tentunya, ini menambah semangat untuk mendukung Timnas Indonesia.

