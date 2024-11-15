Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rizky Ridho Emosi dan Tak Terima Timnas Indonesia Dibantai Jepang 4-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |22:38 WIB
Rizky Ridho Emosi dan Tak Terima Timnas Indonesia Dibantai Jepang 4-0
Pemain Timnas Indonesia, Rizky Ridho. (Foto: PSSI)
JAKARTA - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Rizky Ridho emosi Garuda kalah dari Jepang. Hal yang bikin ia semakin tak terima dengan kekalahan karena skuad Garuda dibantai 0-4 oleh tim tamu.

Ya, Timnas Indonesia digulung Jepang 0-4 di laga kelima Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Jumat (15/11/2024) malam WIB.

Empat gol untuk Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- tercatat lewat gol bunuh diri Justin Hubner (35'), Takumi Minamino (40'), Hidemasa Morita (49'), dan Yukinari Sugawara (69'). Hasil laga ini tentu menjadi evaluasi besar bagi Skuad Garuda.

Ridho mengaku sangat kecewa Timnas Indonesia kebobolan empat gol di laga tersebut. Namun, dia tetap mengapresiasi perjuangan Skuad Garuda.

Rizky Ridho di laga Timnas Indonesia vs Jepang

"Tentunya tidak. Meskipun Jepang tidak mudah, kita harusnya tidak kalah dengan hasil 4-0," tutur Ridho dalam wawancara usai pertandingan, Jumat (15/11/2024)

Halaman:
1 2
      
